Россияне наносят авиаудары по "Азовстали" / фото полка"Азов"

Противник не прекращает наносить авиаудары по "Азовстали".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 мая на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

Читайте также:
Украина предложила России обменять защитников из Азовстали на пленных оккупантов
Украина предложила России обменять защитников из "Азовстали" на пленных оккупантов
Бригадный генерал рассказал о сложностях деблокировки Азовстали
Бригадный генерал рассказал о сложностях деблокировки "Азовстали"
Эвакуированный сотрудник Азовстали: Русским в Мариуполе нужны заложники – разбирать завалы и выносить трупы
Эвакуированный сотрудник "Азовстали": Русским в Мариуполе нужны заложники – разбирать завалы и выносить трупы
РФ готовилась захватить всю Украину: на Сумщине нашли документы с планами оккупантов
РФ готовилась захватить всю Украину: на Сумщине нашли документы с планами оккупантов
Оккупанты не настроены завершить войну в ближайшее время, генералитет делит власть - разведка
Оккупанты не настроены завершить войну в ближайшее время, генералитет делит власть - разведка

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов половина из них тяжелораненые.

Вас также могут заинтересовать новости: