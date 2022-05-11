Договоренности еще не достигнуты, продолжаются переговоры.

Украина предложила вывезти тяжелораненых бойцов из "Азовстали" гуманитарным коридором, а взамен отдать пленных россиян по правилам обмена военнопленных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По состоянию на сейчас военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно. Защитники "Азовстали" сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это неудивительно", - констатировала она.

Верещук отметила, что украинское правительство прорабатывает различные варианты. Она отметила, что ни один из них не является идеальным, но "мы ищем не идеальный вариант, а рабочий".

"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - сообщила Верещук.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как писал УНИАН, защитники Мариуполя неоднократно призывали власти к применению к ним процедуры экстракции.

В частности, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына призвал об эвакуации украинских военнослужащих с завода "Азовсталь"в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и государства.

По словам Зеленского, российская сторона не соглашается ни на один из предложенных вариантов эвакуации украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе. А для деблокады города и завода, в частности, военным путем пока нет необходимого оружия.

В конце апреля украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила всех женщин детей и пожилых людей удалось вывезти с "Азовстали". Однако по предварительным оценкам, в бомбоубежищах завода еще остаются гражданские.

Президент Зеленский сообщил о работе над вторым этапом эвакуации для спасения медиков и раненых. А в Нацгвардии объявили о подготовке процедуры экстракции защитников города.

Сегодня, 11 мая, на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

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