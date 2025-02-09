Селезнев отметил, что ни в коем случае не стоит недооценивать северокорейских солдат, которые были отправлены на передовую в Курскую область РФ.

В будущем солдаты из Северной Кореи могут направить приобретенный на войне против Украины опыт против Южной Кореи.

Об этом в эфире Radio NV сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ. Он добавил, что в Курской области воюют лучшие из украинских военных. "Почему Курский плацдарм для нас важен, мы слышали и от главкома генерала Сырского. Это замечательный рычаг влияния на переговорную позицию путинской России, и так называемая буферная зона, которая защищает нас от ударов, в частности вражеских КАБов", - сказал эксперт.

Кроме того, добавил он, таким образом мы отвлекаем немало вражеских сил и средств. "Около 60 тыс. российских военных находятся на территории Курской области, пытаясь максимально уменьшить плацдарм ВСУ", - отметил Селезнев. Он отметил, что около 40 тыс. убитых и раненых российских военных и около 4 тыс. северокорейских - это "серьезный результат боевой работы ВСУ в течение шести месяцев".

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Относительно участия северокорейских солдат в войне на Курщине Селезнев отметил, что не стал бы их недооценивать. Эксперт сказал, что эти солдаты физически прекрасно подготовлены, быстро адаптируются к современным условиям ведения боевых действий и они достаточно гибкие при организации ведения наступательных действий.

Так, отметил он, тот опыт, который сейчас приобретают северокорейские военные на войне, они будут его масштабировать, вернувшись в свою страну.

"В первую очередь, этот опыт будет направлен против Южной Кореи. Это серьезный вызов, который будет в перспективе создавать немало головной боли для наших друзей из Сеула. На этом фоне у меня возникает абсолютно резонный вопрос: а чего же наши сеульские друзья не спешат масштабировать объемы поддержки наших действий, в том числе и на территории Курской области", - сказал эксперт.

Селезнев добавил, что мы не нуждаемся в непосредственном участии военнослужащих из армии Южной Кореи, но нам нужно оружие и боеприпасы.

Солдаты КНДР на войне против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своей "неизменной" поддержке России в войне против Украины и назвал войну "справедливым делом российской армии".

Он также пригрозил и дальше развивать свое ядерное оружие, заявив, что оно не является "разменной монетой", а предназначено для боевого применения против врагов КНДР.

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