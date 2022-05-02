Гайдай заверил, что Вооруженные силы готовы дать врагу достойный отпор, но мирным жителям лучше эвакуироваться.

Рашисты продолжают уничтожать города Луганщины. На очереди – Северодонецк, который после неудачных попыток штурма рискует попасть в осаду как Мариуполь.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, поэтому захватить областной центр Луганской области будет очень тяжело. Но орки могут пойти другим путем – по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий, Наши воины дадут врагу достойный отпор", – отметил он.

Он считает, что сакральная для Путина дата – 9 мая – будет сверхтяжелой, рашисты усилят обстрелы и постараются уничтожить как можно больше населенных пунктов Луганщины.

Также Гайдай в очередной раз призвал жителей Луганской области эвакуироваться, ведь трагедию лучше предупредить и не дать козырей врагу.

В Луганской области противник в течение суток совершил почти 20 обстрелов, в результате погибли трое гражданских, еще трое получили ранения.

Напомним, сегодня в Мариуполе началась вторая волна эвакуации. К эвакуации должны присоединиться люди в Мангуше и в Бердянске.

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