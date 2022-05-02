В Луганской области противник на протяжении суток осуществил почти 20 обстрелов, поделились в областной военной администрации.

В Луганской области вследствие вражеских обстрелов за сутки погибли трое гражданских, еще трое получили ранения.

Были "сверхтяжелые сутки", города и села региона 18 раз страдали от вражеских обстрелов, зафиксировано разрушение 28 домов, сообщил в своем Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Трое погибших и трое раненых российской армией жителей Луганской области, среди пострадавших - малолетний ребенок, в Лисичанске сгорела гимназия - бельгийское наследие. Ранения мальчик 2010 года рождения получил во время обстрела россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая. Также среди пострадавших местный житель. Погибла жительница Золотого. Еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной. Осколочное ранение получил житель Лисичанска", - сообщил он.

Гайдай также отметил, что мощные длительные обстрелы помешали полноценной эвакуации.

"Сверхтяжелые сутки. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации. Трое погибших, много разрушенного жилья. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехово, четыре - в Горском", - добавил чиновник.

"В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью бельгийского наследия города, а также повреждено несколько домов. В Северодонецке - шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом", - добавил он.

Напомним, войска России вторглись в Украину 24 февраля рано утром.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, на Донбассе.

1 мая стало известно, что противник на части востока Украины за сутки обстрелял 14 населенных пунктов, были ранены женщины и дети.

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