За сутки в Луганской области из-за оккупантов разрушены десятки домов, погибли люди / фото t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области вследствие вражеских обстрелов за сутки погибли трое гражданских, еще трое получили ранения.

Были "сверхтяжелые сутки", города и села региона 18 раз страдали от вражеских обстрелов, зафиксировано разрушение 28 домов, сообщил в своем Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Трое погибших и трое раненых российской армией жителей Луганской области, среди пострадавших - малолетний ребенок, в Лисичанске сгорела гимназия - бельгийское наследие. Ранения мальчик 2010 года рождения получил во время обстрела россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая. Также среди пострадавших местный житель. Погибла жительница Золотого. Еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной. Осколочное ранение получил житель Лисичанска", - сообщил он.

За сутки в Луганской области из-за противников разрушены десятки домов, погибли люди / фото t.me/luhanskaVTSA

Гайдай также отметил, что мощные длительные обстрелы помешали полноценной эвакуации.

За сутки на Луганщине из-за оккупантов разрушены десятки домов, погибли люди / фото t.me/luhanskaVTSA

"Сверхтяжелые сутки. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации. Трое погибших, много разрушенного жилья. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехово, четыре - в Горском", - добавил чиновник.

На Луганщине за сутки из-за оккупантов разрушены десятки домов, погибли люди / фото t.me/luhanskaVTSA

"В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью бельгийского наследия города, а также повреждено несколько домов. В Северодонецке - шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом", - добавил он.

В Луганской области за сутки из-за оккупантов разрушены десятки домов, погибли люди / фото t.me/luhanskaVTSA

Напомним, войска России вторглись в Украину 24 февраля рано утром.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, на Донбассе.

1 мая стало известно, что противник на части востока Украины за сутки обстрелял 14 населенных пунктов, были ранены женщины и дети.

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