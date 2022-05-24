Кларк признал, что враг бросил значительные силы на этот участок фронта.

Американский военный аналитик Майкл Кларк прогнозирует, что российские оккупанты полностью окружат город Северодонецк (Луганская область) в ближайшие 24-48 часов.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, россияне "вкладывают все силы в эту конкретную часть фронта".

"Я ожидаю, что они закроют свое окружение, в ближайшие 24-48 часов", - отметил Кларк.

"Русские эффективно окружили Северодонецк, хотя и не полностью. Их северные и южные клещи к западу от города находятся на расстоянии 10-12 миль (16-19 км, - ред.) друг от друга", - добавил он.

Как известно, с 2014 года, после оккупации Луганска Северодонецк является административным центом области.

Ранее сегодня в Генштабе признали сложную ситуацию в районе Северодонецка. "На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липовое и Белогоровка", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, в МВД считают, что Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.