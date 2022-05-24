Сейчас это их главная задача.

Российские оккупанты сейчас пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк, устроив там "второй Мариуполь".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть - от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача - сделать "новый Мариуполь", - сказал советник главы ОП.

Он отметил, что сейчас там очень сложная ситуация для украинских войск.

"Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая", - отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к длительной войне против Украины.

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