По их данным, число раненых достигло 1000 человек.

Разведывательная служба Южной Кореи опубликовала данные о количестве погибших и раненых северокорейских солдат в войне в Украине.

Как пишет Yonhap, согласно информации, предоставленной парламентскому комитету Южной Кореи в ходе закрытого брифинга, часть из 11 000 северокорейских солдат, размещенных в Курской области РФ, были отправлены на реальные боевые действия.

"В ходе этого процесса погибло не менее 100 человек, а число раненых, вероятно, достигло 1000", - говорится в сообщении.

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При этом среди пострадавших, вероятно, есть и генералы.

В южнокорейской разведке объясняют большое число жертв тем, что северокорейские войска используются в штурмах на "незнакомых полях боя" из-за отсутствия у них опыта использования беспилотников.

Российские военные жаловались, что северокорейские солдаты являются "обузой" из-за их "незнания" беспилотников, добавляют в разведке.

Агентство также сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует проинспектировать подготовку сил специальных операций, которые могут быть направлены в Украину.

Солдаты КНДР в Украине - новости

Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что северокорейские войска понесли "несколько сотен потерь" в боях с украинскими войсками в Курской области, при этом потери есть среди всех чинов северокорейских войск.

При этом Соединенные Штаты не исключили возможности переброски новых подразделений из Северной Кореи в Россию, хотя пока не видят никаких признаков этого.

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