Разведывательная служба Южной Кореи опубликовала данные о количестве погибших и раненых северокорейских солдат в войне в Украине.
Как пишет Yonhap, согласно информации, предоставленной парламентскому комитету Южной Кореи в ходе закрытого брифинга, часть из 11 000 северокорейских солдат, размещенных в Курской области РФ, были отправлены на реальные боевые действия.
"В ходе этого процесса погибло не менее 100 человек, а число раненых, вероятно, достигло 1000", - говорится в сообщении.
При этом среди пострадавших, вероятно, есть и генералы.
В южнокорейской разведке объясняют большое число жертв тем, что северокорейские войска используются в штурмах на "незнакомых полях боя" из-за отсутствия у них опыта использования беспилотников.
Российские военные жаловались, что северокорейские солдаты являются "обузой" из-за их "незнания" беспилотников, добавляют в разведке.
Агентство также сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует проинспектировать подготовку сил специальных операций, которые могут быть направлены в Украину.
Солдаты КНДР в Украине - новости
Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что северокорейские войска понесли "несколько сотен потерь" в боях с украинскими войсками в Курской области, при этом потери есть среди всех чинов северокорейских войск.
При этом Соединенные Штаты не исключили возможности переброски новых подразделений из Северной Кореи в Россию, хотя пока не видят никаких признаков этого.