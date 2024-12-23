'Путин превратил Курщину в полигон': в ЦПД раскрыли потери КНДР на фронте

По подсчетам ЦПД, во время боестолкновений потери сил Пхеньяна уже перевалили за 1000 человек.

Россия превратила часть Курской области в военный полигон. Вероятно, там же и испытают ударные дроны КНДР, если Пхеньян передаст их Кремлю, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Разведка Южной Кореи говорит о готовности Ким Чен Ына передать ударные дроны России. Ранее Ким демонстрировал испытания определенных типов таких дронов. Не исключено, что их будут испытывать на Курщине. Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как Путин превратил часть территории России в полигон. На Курщине уже активно умирают военные КНДР. Потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев", - отметил он.

В то же время Коваленко отметил, что Южная Корея должна активно помогать Украине. Поскольку обмен боевым опытом и технологиями дронов создаст в будущем проблемы на Корейском полуострове.

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КНДР в войне России против Украины

Ранее в разведке сообщали, что по крайней мере часть из 11 000 северокорейских солдат, размещенных в Курской области РФ, была отправлена на реальные боевые действия. При этом в результате погибли не менее 100 человек, а количество раненых достигло 1000.

Причиной таких больших потерь в разведке Южной Кореи назвали отсутствие у солдат КНДР опыта ведения боевых действий с участием беспилотников и их незнание открытой местности. Также отмечалось, что российские военные уже называют северокорейских солдат "обузой".

Впоследствии стало известно, что Северная Корея готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику, в частности с дронами-камикадзе, для поддержки РФ в войне против Украины.

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