КНДР начинает производство и поставки в РФ беспилотников-камикадзе.

Северная Корея готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику, включая дроны-камикадзе, для поддержки России в войне против Украины. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на данные южнокорейской разведки.

"Всесторонняя оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск в России", - заявили в разведке Южной Кореи, при этом напомнив, что сейчас КНДР поставляет в Россию ракетные установки и самоходную артиллерию.

Кроме того, в разведке отмечают, что КНДР начинает производство и поставки беспилотников-камикадзе, впервые представленных во время инспекции Ким Чен Ына в ноябре. В разведке объясняют, что причина этого – стремление КНДР получить практический опыт ведения войны и модернизировать систему вооружений.

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В прошлом месяце государственные СМИ КНДР сообщили, что Ким наблюдал за испытанием на месте различных типов ударных дронов-смертников и призвал к полномасштабному производству этого оружия.

КНДР в войне России против Украины

Ранее в разведке сообщали, что по крайней мере часть из 11 000 северокорейских солдат, размещенных в Курской области РФ, были отправлены на реальные боевые действия. При этом в результате погибли не менее 100 человек, а число раненых достигло 1000.

Причиной таких больших потерь в разведке Южной Кореи назвали отсутствие у солдат КНДР опыта ведения боевых действий с участием беспилотников и их незнанием открытой местности. Также отмечалось, что российские военные уже называют северокорейских солдат "обузой".

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