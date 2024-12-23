Для корейцев новинкой стали далеко не только беспилотники, но и сам ландшафт поля боя.

На стороне России воюют около 11 тысяч военных КНДР, которые принадлежат к элитному спецподразделению. Но они несут тяжелые потери из-за неготовности к российско-украинскому полю боя. Об этом пишет The New York Times.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, войска, которые развернула Северная Корея в Курской области, относятся к корпусу спецназначения "Шторм". Это одни из самых хорошо подготовленных и наиболее сильно индоктринированных военных КНДР. Но они были плохо подготовлены к атакам беспилотников и незнакомой местности вдали от своей изолированной родины.

Спецназовцев КНДР тренировали главным образом для выполнения точечных "снайперских" задач, таких как ведение боевых действий в городах и проникновение в Южную Корею с моря, воздуха и через труднопроходимые горы Корейского полуострова. Зато они недостаточно обучены для боевых действий в условиях окопной войны на плоской открытой местности, сказал Ду Джин Хо, старший аналитик Корейского института оборонного анализа в Сеуле.

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Кроме того в течение двух лет во время пандемии, когда КНДР полностью самоизолировалась от мира, ее спецназовцы были брошены на усиление охраны границы с Китаем. Из-за этого они пропустили часть плановых учений, сказал г-н Ду.

"Сверху донизу северокорейские военные не имели никакого боевого опыта в течение десятилетий. Военные, видимо, прошли ускоренный курс борьбы с беспилотниками и пехотой, но вопрос в том, насколько хорошо они с ним знакомы", - сказал Ан Чан Иль, бывший сержант северокорейской армии, который живет в Южной Корее.

Представители южнокорейской разведки говорят, что солдат КНДР бросили в бой на Курщине после того, как они изучили лишь некоторые военные термины, такие как "открытый огонь", "артиллерия" и "на позиции" на русском языке. Этого могло быть недостаточно, чтобы наладить взаимодействие на поле боя.

Войска КНДР на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, неподготовленные корейские солдаты гибнут на фронте от ударов украинских дронов. Северные корейцы настолько не приспособлены к условиям современной войны, что пытаются отбиваться от дронов-камикадзе автоматами и руками. Один из таких случаев зафиксировали украинские дроны.

Также мы рассказывали, что Россия пытается скрыть участие военных из Северной Кореи в войне против Украины, выдавая им фейковые документы сварщиков и кровельщиков.

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