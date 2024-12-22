Россия пытается скрыть участие военных из Северной Кореи в войне против Украины, выдавая им ложные документы сварщиков и кровельщиков, сообщили в Силах специальных операций ВСУ.
Отмечается, что операторы ССО уничтожили еще троих военных из КНДР в Курской области и завладели их документами.
"По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Де Хьюк и Чо Чел Хо. Они же по российским документам Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович", - говорится в сообщении
Указывается, что в военных билетах уничтоженных северокорейцев нет всех печатей, фотографий.
"Имена отчества представлены на русский манер, а место рождения подписано как Республика Тува - родина военного преступника Шойгу. Но самое интересное - подписи владельцев. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат", - добавили в ССО.
Как акцентировали в сообщении, этот случай еще раз подтверждает, что Россия предпринимает любые методы, чтобы скрыть свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие.
Солдаты КНДР участвуют в войне против Украины
Напомним, 14 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала применять заметное количество солдат из Северной Кореи в штурмах:
"Потери среди этой категории уже заметны. Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем вовлекла максимально".
По его словам, россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях пока только в районах Курской области, однако, уже есть информация, что северокорейцев начнут применять и на других участках фронта.