Отмечается, что РФ предпринимает любые методы, чтобы скрыть свои потери на поле боя и иностранное присутствие.

Россия пытается скрыть участие военных из Северной Кореи в войне против Украины, выдавая им ложные документы сварщиков и кровельщиков, сообщили в Силах специальных операций ВСУ.

Отмечается, что операторы ССО уничтожили еще троих военных из КНДР в Курской области и завладели их документами.

"По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Де Хьюк и Чо Чел Хо. Они же по российским документам Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович", - говорится в сообщении

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Указывается, что в военных билетах уничтоженных северокорейцев нет всех печатей, фотографий.

"Имена отчества представлены на русский манер, а место рождения подписано как Республика Тува - родина военного преступника Шойгу. Но самое интересное - подписи владельцев. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат", - добавили в ССО.

Как акцентировали в сообщении, этот случай еще раз подтверждает, что Россия предпринимает любые методы, чтобы скрыть свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие.

Солдаты КНДР участвуют в войне против Украины

Напомним, 14 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала применять заметное количество солдат из Северной Кореи в штурмах:

"Потери среди этой категории уже заметны. Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем вовлекла максимально".

По его словам, россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях пока только в районах Курской области, однако, уже есть информация, что северокорейцев начнут применять и на других участках фронта.

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