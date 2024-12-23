Силы Пхеньяна не приспособлены к условиям современной войны, поэтому погибают в чистом поле в результате атак украинских дронов со взрывчаткой.

Россия продолжает отправлять войска КНДР в бои в Курской области. Неподготовленные силы Пхеньяна гибнут в результате работы украинских дронов.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, северокорейцы не приспособлены к условиям современной войны. Они отбиваются от дронов-камикадзе автоматами и руками.

Один из таких случаев зафиксировали украинские дроны. Во время одной из атак FPV-дрон охотился на военного КНДР. Тот несколько минут отмахивался от дрона со взрывчаткой своим автоматом, даже не открывая огонь, а потом решил поймали его руками. Это завершилось для северокорейца справедливым возмездием за участие в преступной войне.

Кроме того, воины Сил специальных операций за неделю уничтожили 77 и ранили более 40 военных Северной Кореи в чистом поле Курской области. Также было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 3 - багги и ББМ.

КНДР в войне России против Украины

Ранее в разведке сообщали, что по крайней мере часть из 11 000 северокорейских солдат, размещенных в Курской области РФ, была отправлена на реальные боевые действия. При этом в результате погибли не менее 100 человек, а количество раненых достигло 1000.

Причиной таких больших потерь в разведке Южной Кореи назвали отсутствие у солдат КНДР опыта ведения боевых действий с участием беспилотников и их незнание открытой местности. Также отмечалось, что российские военные уже называют северокорейских солдат "обузой".

Впоследствии стало известно, что Северная Корея готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику, в частности с дронами-камикадзе, для поддержки РФ в войне против Украины.

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