Как непроверенные в подобных условиях северокорейские войска будут вести себя на европейском поле боя, остается открытым вопросом.

Отношения Кремля с Северной Кореей становятся все крепче – Пхеньян отправил своих военных для помощи Москве в ее войне против Украины. По словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, "есть основания для беспокойства".

Об этом пишет The Economist. Как непроверенные в подобных условиях северокорейские войска будут вести себя на европейском поле боя, остается открытым вопросом. Они еще не сталкивались с реалиями современной войны, в которой сейчас доминируют дешевые, смертоносные тактические ударные дроны.

"Им понадобится несколько недель на адаптацию – если они продержатся так долго", – подчеркивают авторы материала.

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В то же время издание отмечает, что для генерала Буданова, который возглавляет ГУР МО Украины, такое сотрудничество между Россией и КНДР является "нежелательным экспериментом".

Российские солдаты – это одно, говорит начальник украинской разведки. Подавляющее большинство из них немотивированы и покорны своей судьбе. Военные из Северной Кореи, с другой стороны, приходят с заранее запрограммированной идеологией. У них дома есть семьи, которые могут быть казнены, если дела не пойдут хорошо.

"Они решают некоторые проблемы для россиян. Есть основания для беспокойства", – подчеркнул Буданов.

Военные КНДР на войне РФ против Украины

Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, как ожидается, первые военные КНДР прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года. Сколько их будет и как они будут оснащены, пока неизвестно.

Ранее в СМИ писали, что Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В октябре в РФ также прибыли пилоты-истребители, которые могут управлять российскими военными самолетами. Они могли приехать на тренировки, но не исключено, что РФ привлечет их к войне.

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