Украинский представитель на этих переговорах в деталях рассказал, как они начинались и проходили.

В то время как российский президент Владимир Путин публично приказывал продолжать атаковать мариупольский завод "Азовсталь", пара его генералов готовились к секретным переговорам с одним из украинских депутатов о прекращении осады предприятия.

Издание CNN раскрыло подробности того, как была заключена договоренность по "Азовстали" и кто участвовал в этих переговорах. Александр Ковалев, депутат Верховной Рады из Донецкой области сказал изданию, что он выступал посредником на ранних этапах переговоров. Российскую сторону представляли два высокопоставленных генерала военной разведки (ГРУ) - Владимир Алексеев, заместитель командующего ГРУ, и Александр Зорин. Оба они родом из Украины.

Как отметило издание, на Алексеева были наложены санкции США из-за его вмешательства в выборы в этой стране, а в Великобритании - за причастность к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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А Зорин был посланником Путина в Сирии на переговорах между режимом Башара Асада и оппозиционными и повстанческими силами страны.

Издание привело данные о том, как Ковалев начал инициировать переговоры по "Азовстали". Это произошло в то время, когда ситуация на заводе уже стала критической. Он связался с беглым в РФ в 2014 году экс-сотрудником украинской разведки Валентином Крыжановским. После этого депутат сообщил о своих планах в офис Кирилла Буданова, главы военной разведки Украины. И хотя Буданов сомневался в его шансах, Ковалев все же получил от него разрешение.

Впервые на переговоры в Мариуполь Ковалев поехал 25 апреля 2022 года.

"Мы были в полностью разрушенном городе. Город, который практически стерт с лица земли. Мы были в самом центре войны", - прокомментировал Ковалев, добавив, что даже для того, чтобы добраться до завода, нужно было ввести перемирие.

Он отметил, что гражданские были в приоритете. Ковалев сказал, что помог убедить "другую сторону в том, что спасение, в первую очередь, детей, женщин и раненых, будет актом здравомыслия, актом гуманизма".

Так, в начале мая ООН и Международный комитет Красного Креста эвакуировали сотни мирных граждан из "Азовстали" и других районов города в ходе серии операций. А 7 мая вице-премьер Украины Ирина Верщук заявила, что "всех женщин, детей и стариков" вывезли с завода.

Но украинские солдаты там остались, и россияне снова начали наносить удары по заводу.

Ковалев вернулся в Мариуполь 9 мая. По его словам, на этот раз переговоры с обеих сторон активизировались. Он отметил, что не удивился, когда в этот раз за столом переговоров увидел генералов Алексеева и Зорина. "Этот процесс считался спецоперацией", - сказал Ковалов, добавив, что переговоры нуждались в особой щепетильности. По словам Ковалева, Алексеев постоянно делал перерывы в переговорах 9 мая, чтобы позвонить в Москву. У него была "прямая спутниковая связь" с минобороны РФ.

Как прокомментировал глава расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, присутствие Алексеева имело смысл. "Алексеев - украинец по происхождению, военный ГРУ. Ему полностью доверено все, что касается войны", - сказал он изданию.

"Алексеев занимает очень высокое положение в военной цепочке, - сказал Грозев. - Я думаю, что он может подчиняться непосредственно Патрушеву", главе Совета безопасности РФ, а Патрушев, в свою очередь, подчиняется непосредственно Путину.

По мере продвижения переговоров был организован третий визит в Мариуполь, и, как отметило издание, состоялась одна из самых примечательных сцен войны - встреча между российскими генералами, руководившими кровавой войной, и украинскими офицерами, которых Кремль считал "неонацистами".

"Это те моменты, о которых мы беспокоились", - сказал Ковалев. "Момент доверия. Когда мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что для наших солдат будет цивилизованный выход", - уточнил депутат.

Он отметил, что когда начались серьезные переговоры, условия были простыми: украинские военные прекратят боевые действия, отдадут завод и будут взяты под стражу Россией.

"Здесь были условия взаимного прекращения огня, цивилизованной сдачи "Азовстали", цивилизованные условия для наших военнопленных и обмен", - сказал он.

По словам Ковалева, договоренность была выполнена без заминок. Позже в тот же день наиболее тяжело раненых вынесли с завода на носилках. Вечером того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что началась эвакуация украинских военнослужащих с "Азовстали". По ее данным, 53 раненых солдата были доставлены в российский госпиталь, а 200 - в следственный изолятор в оккупированной Еленовке.

Ковалев наблюдал за выходом украинских военных с завода. По его словам видеть их в таком состоянии было крайне тяжело, но это также подчеркнуло необходимость договоренности. "Они нуждались помощи, и мы сделали все, чтобы эта помощь дошла до них. Увидев, как они покидали "Азовсталь", я понял, что наши усилия не прошли даром", - прокомментировал он.

Далее Ковалев рассказал, что смог получить доступ к украинским военным 18 мая в Еленовке. Там он видел условия их жизни и врачей, которые оказывали им помощь. Это был последний раз, когда он их видел. А через два месяца 29 июля загадочный взрыв в тюрьме в Еленовке унес жизни более 50 военнопленных, в том числе и с "Азовстали".

Сегодня около 2 тыс. военных с "Азовстали" остаются в тюрьмах в "ДНР", но, по словам Ковалова, большинство из них все же находится в РФ. Он сказал, что все еще работает над тем, чтобы вернуть их домой, возможно, посредством одного из обменов заключенными.

"Они требуют помощи, они просят ее через своих родственников. Мы планируем и делаем все, чтобы добраться до них", - подчеркнул он.

Хотя Ковалев сказал, что он быстро передал большую часть переговоров по "Азовстали" представителям украинской разведки, там все же признали его работу.

Депутат, рискуя "поставить под угрозу собственную жизнь и здоровье, был единственным, кто сопровождал защитников Мариуполя и "Азовстали" к местам их содержания… что само по себе является великим подвигом", - сказал начальник военной разведки Буданов.

Освобождение защитников "Азовстали"

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что защитники "Азовстали" выполнили поставленную боевую задачу.После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории завода украинских военных.

Потом СМИ сообщили, что из" Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тыс. военных.

По условиям обмена командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега переправлены в Турцию и будут оставаться там до конца войны.

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