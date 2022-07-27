По предварительной информации, жертв нет.

Российские оккупанты нанесли два удара по Харькову ракетами из комплекса противовоздушной обороны С-300.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 4:25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300", - сообщил он.

Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По словам работников ГСЧС, жертв нет, но это пока лишь предварительная информация.

Терехов призвал всех, кто находится в городе, быть максимально осторожными.

"Суспільне Харків" сообщает, что в городе прогремели три мощных взрыва, еще по меньшей мере три взрыва прогремели за пределами города.

Британская разведка отметила 22 июля, что Россия все чаще бьет переработанными ракетами ПВО по наземным целям.

Напомним, что защитники Украины на Харьковском направлении уничтожили вражеский полевой склад боеприпасов вместе с российскими оккупантами, которые там находились.

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