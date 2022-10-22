20 крылатых ракет и 11 беспилотников украинским защитникам удалось сбить.

Сегодня оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных иранских беспилотников по Украине.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и помещений гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства "Shahed-136", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что 20 крылатых ракет и 11 беспилотников украинским защитникам удалось сбить.

Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Массированный ракетный удар России по Украине 22 октября

Сегодня, 22 октября, утром российские захватчики массово ударили по территории Украины, ракеты попали в объекты инфраструктуры в Ривненской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской и Кировоградской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что масштаб повреждений в результате сегодняшних атак на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Всего с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций.

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