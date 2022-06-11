Также 10 человек получили ранения.

Сегодня российские оккупанты убили на Донетчине двух гражданских.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"11 июня россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Нетайловом и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава ОВА.

Также он отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, россияне вывозят жителей Северодонецка в Луганск с целью ограбления квартир. В пустых квартирах россияне занимаются мародеством. "Люди возвращаются через неделю, а их квартиры ограблены", - отметил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. По его данным уже есть и конкретные факты о Попасной и Рубежном.

Также сообщается, что сейчас около 50% территории Северодонецка остается оккупированной.

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