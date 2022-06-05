Около 50% территории города остается оккупированной.

Российская оккупационная армия вывозит жителей Северодонецка в Луганск с целью грабежа квартир.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"В Северодонецке очень горячо. Продолжаются уличные бои. Наши ребята понемногу отжимают центральную часть города - УНИАН)", - отметил он.

По словам Власенко, предварительно, около 50% территории города остается оккупированной.

"Реально ситуация очень адская. Бои очень мощные. Все же все силы россияне бросили именно на Северодонецк", - добавил глава РВА.

Он уточнил, что оккупанты используют и артиллерию и тяжелое вооружение.

Власенко рассказал, что есть информация о вывозе горожан из оккупированной части Северодонецка в оккупированный Луганск. После этого в пустых квартирах россияне занимаются мародеством. "Люди возвращаются через неделю, а их квартиры ограблены", - отметил Власенко. По его данным уже есть и конкретные факты о Попасной и Рубежного.

Напомним, в Северодонецке ВСУ уничтожили вражескую технику и укрепления в восточной части города.

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