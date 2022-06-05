Российская оккупационная армия вывозит жителей Северодонецка в Луганск с целью грабежа квартир.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"В Северодонецке очень горячо. Продолжаются уличные бои. Наши ребята понемногу отжимают центральную часть города - УНИАН)", - отметил он.
По словам Власенко, предварительно, около 50% территории города остается оккупированной.
"Реально ситуация очень адская. Бои очень мощные. Все же все силы россияне бросили именно на Северодонецк", - добавил глава РВА.
Он уточнил, что оккупанты используют и артиллерию и тяжелое вооружение.
Власенко рассказал, что есть информация о вывозе горожан из оккупированной части Северодонецка в оккупированный Луганск. После этого в пустых квартирах россияне занимаются мародеством. "Люди возвращаются через неделю, а их квартиры ограблены", - отметил Власенко. По его данным уже есть и конкретные факты о Попасной и Рубежного.
Напомним, в Северодонецке ВСУ уничтожили вражескую технику и укрепления в восточной части города.