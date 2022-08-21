Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной части Луганской области, где мужчин почти не осталось.

На оккупированных территориях Луганской области россияне дают местным по 60 тыс. рублей за информацию о местонахождении мужчин.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Гайдая, вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганщины, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял.

"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги, не колеблясь. Логика проста – не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. На новенькую "ладу", правда, не хватит, но ведь здесь и не россия", - сообщил Гайдай.

При этом сами россияне не хотят идти в открытый бой, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых потом будут бросать в ад.

"Они сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении, но уже почти два месяца не имеют серьезных побед и продвижений на фронте – ВСУ держат оборону, а поддержка международных партнеров позволяет делать сюрпризы в тылу", - отметил он.

За минувшие сутки украинские бойцы отбили 13 атак россиян. Возле шести населенных пунктов враг применял авиацию. Семь раз в течение ночи ствольная и реактивная артиллерия противника пыталась выжать украинских военных из защитных редутов.

"Дважды по населенным пунктам оккупанты били ракетами, еще дважды на штурм шли танки. Враг атаковал с разных сторон, кое-где - по два раза в день, но повсюду вынужден был отступить. Еще на двух участках бои продолжаются", - подытожил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Славяносербском районе Луганской области ВСУ уничтожили ремонтную базу российских оккупантов. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в результате удара украинских военных уничтожено 100 единиц тяжелой техники и 50 оккупантов.

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