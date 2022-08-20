В результате удара украинских военных уничтожено 100 единиц тяжелой техники и 50 оккупантов.

В Славяносербском районе Луганской области ВСУ уничтожили ремонтную базу российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай и обнародовал видео.

По его данным, в результате удара украинских военных уничтожено 100 единиц тяжелой техники и 50 оккупантов.

"У них как пороблено, у тех москалей. Помните их тезис: "хоть камни с неба! Нам все равно – мы территорию захватили". Вот и случается у них что-то постоянно: или бавовна, или камни с небес. В Славяносербском районе в поселке Лотиково посыпались камни. Одним "камнем" уничтожено около ста единиц техники, и где-то полсотни оккупантов отправились, как говорят, на концерт кобзона", - рассказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 18 августа Гайдай заявил, что на сегодняшний день под контролем Украины находятся только два населенных пункта в Луганской области. Это два населенных пункта, на территории которых происходит активная фаза боевых действий. Туда невозможно приехать и эвакуировать людей.

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