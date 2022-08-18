По информации СБУ, предателем оказался житель Сумской области, завербованный спецслужбами России.

Служба безопасности Украины задержала агента РФ из Сумской области, который в первые дни временной оккупации сопроводил к окраинам Киева более 120 единиц техники врага.

Об этом сообщает СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ "провел" с Сумской в Киевской области 128 единиц техники оккупантов", - говорится в сообщении СБУ в четверг в телеграм-канале украинской спецслужбы.

По информации СБУ, предателем оказался житель Сумской области, завербованный спецслужбами России.

"С первых дней временной оккупации региона он начал активное сотрудничество с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути до Киева. А после освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ и выполнять задания своих кураторов. Он собирал данные о местах расположения, количестве и вооружении Сил обороны в регионе", - отмечается в сообщении.

В СБУ уточняют, что этот человек передавал ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности, а для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи.

"Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - информируют в украинской спецслужбе.

Ранее сообщалось, что Украина получила персональные данные оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче.

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