Спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

Служба безопасности Украины нанесла дроном удар по электроподстанции в селе Снагость Курской области, в результате чего семь населенных пунктов этого региона остались без света. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в СБУ.

"Дрон спецслужбы сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. Как результат - без света остались семь населенных пунктов", - сообщили источники.

Как отметили собеседники агентства, "такая "бавовна" - свидетельство того, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень".

Видео дня

"Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", - подчеркнули источники.

"Поэтому очень хочется, чтобы россияне на себе почувствовали, что такое "блэкаут", графики отключений и поиски генераторов", - добавили источники.

Работа СБУ по уничтожению оккупантов

Ранее Служба безопасности Украины привела ракету из ракетно-артиллерийской установки повышенной мобильности HIMARS и поразила штаб российских захватчиков под Херсоном. В результате точного попадания погибли 8 российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Еще семеро травмированы.

Вас также могут заинтересовать новости: