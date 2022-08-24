"Митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины.

Служба безопасности Украины предотвратила планы российских спецслужб использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По замыслу России, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали отснять это на видео в пропагандистских целях, а те, в свою очередь, распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ.

Как установила СБУ, организаторами псевдоакций должны были стать бывшие участники ОО "журналисты Стремоусова". Сейчас их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне. И по материалам СБУ ему еще в начале полномасштабного вторжения сообщено о подозрении за государственную измену.

В СБУ отмечают, что ФСБ продумывала "акции" заранее.

Установлено, что сотрудники вражеских спецслужб вышли на новый контакт с координаторами Житомирского и Полтавского ячеек движения Стремоусова в мае 2022 года. Позже им была поставлена задача организовать массовые протестные акции возле областных военкоматов по участию матерей воинов ВСУ – сказано в сообщении.

Впрочем, благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались от выполнения задач фсб.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала киллеров спецслужб Российской Федерации, которые планировали убийства министра обороны Алексея Резников и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также известного активиста.

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