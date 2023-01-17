Он подчеркивает, что это должно быть исправлено.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ни одна международная организация до сих пор не нашла в себе сил, чтобы получить доступ к местам содержания украинских пленных на территории России.

Об этом он сказал в своем видеообращении. Зеленский напомнил, что сегодня с визитом в Киеве находился действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

"Конечно, мы говорили о том, прежде всего, как сделать действенной ОБСЕ. Это одна из тех международных организаций, которые имеют значительный потенциал, но по разным причинам в критических ситуациях имеют большой дефицит конкретных действий, большой дефицит решимости", - отметил глава государства.

Видео дня

Он добавил, что ОБСЕ может существенно увеличить внимание и соответственно действовать по депортации украинцев с оккупированной территории в Россию, а также в ситуации с украинскими пленными.

"Ни одна международная организация до сих пор не нашла в себе сил, чтобы получить доступ к местам содержания наших пленных на территории России. Это должно быть исправлено. Я надеюсь, что председательство Северной Македонии в ОБСЕ будет этому способствовать", - подчеркнул Зеленский.

Украинские военнопленные

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что РФ незаконно удерживает 800 раненых и тяжелораненых украинских военнослужащих.

Известно, что в 2022 году во время обменов пленными из РФ в Украину удалось вернуть почти 1600 человек.

В конце декабря уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что сейчас около 3,4 тыс. украинских военнослужащих находятся в плену, еще 15 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

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