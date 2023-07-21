Эту гаубицу приняли на вооружение без дополнительных государственных испытаний "по упрощенной процедуре".

ВСУ взяли на вооружение самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С22 "Богдана" отечественного производства.

"Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" находится на вооружении ВСУ", - говорится в ответе Минобороны на запрос Суспильного. При этом данных о количестве САУ и стоимости производства в условиях военного положения Минобороны не раскрывает.

Как рассказал редактор портала "Милитарный" Тарас Чмут, по состоянию на 24 февраля 2022 года единственный экспериментальный образец САУ "Богдана" не прошел испытания, поскольку полевые стрельбы вызвали замечания к нему.

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"По этому образцу во время испытаний были выявлены недостатки. Первое - это шасси КрАЗа. Ненадежная платформа, которая постоянно ломается и не удовлетворяет запрос военных. Второе - это надежность самой арт-части, механизм запирания ствола, постоянный клин, отсутствие автомата зарядки, точность работы. Военные были очень недовольны", – прокомментировал эксперт.

Источники Суспильного в сфере ВПК подтвердили, что эту гаубицу приняли на вооружение без дополнительных государственных испытаний "по упрощенной процедуре".

Ранее САУ "Богдана" применялась в боях, хотя не находилась на вооружении. В частности, в июле 2022 года о том, что украинская САУ помогала освобождать остров Змеиный объявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале года министр обороны Алексей Резников говорил о серийном выпуске обновленной "Богданы". А теперь на запрос издания Резников ответил так: "Давайте посмотрим, как она пройдет испытание на поле боя. У нас с вами должно быть наше собственное украинское оружие".

САУ"Богдана"

2С22 "Богдана" - украинская колесная самоходная гаубица, разработка которой началась в 2018 году. Она стала первой украинской САУ, разработанной по стандартному для НАТО калибру 155 мм.

24 августа 2018 года установка участвовала в параде ко Дню Независимости Украины. А в конце декабря 2019 года начались испытания САУ.

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