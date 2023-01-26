Одна такая установка успешно прошла испытания на поле боя.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" 155-мм калибра будет прикрывать западные танки на поле боя.

"Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки ВВТ (вооружения и военной техники – ред.) у отечественных производителей. Там, где было возможно, в пределах компетенции способствовали развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей", – рассказал глава Минобороны в Facebook.

По его словам, министерство также работало над тем, чтобы в 2023 году украинским производителям всех компонентов – от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов – был направлен максимальный объем средств.

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Министр также опубликовал фото САУ "Богдана" украинского производства.

"Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская – во всех смыслах этого слова – артиллерия", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно. Это делает нашу страну желанным партнером и усиливает наши позиции. Резников также добавил, что скоро будут представлены "первые результаты нашего движения по беспилотным летательным аппаратам".

САУ "Богдана"

Украинская 155-мм артиллерийская система "Богдана" впервые была представлена в 2018 году. Разработку "Богданы", которую провел Краматорский завод тяжелого станкостроения, начали в 2016 году.

Первый этап огневых испытаний завершили лишь за месяц до начала полномасштабного российского вторжения. Эта установка уже показала свои возможности в бою. С помощью "Богданы" освобождали от российских оккупантов остров Змеиный.

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