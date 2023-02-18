Угледар остается одним из эпицентров ожесточенных боев. Россияне своими постоянными штурмами пытаются взять город, но украинские защитники держат оборону и каждый раз отражают нашествия врага.
Как говорится в сюжете ТСН, недавно на подступах к Угледара разнесли целую колонну оккупантов, да так, что те даже не успели подойти к нашим позициям.
Журналисты показали, как украинские артиллеристы 72-й бригады самоходную натовскую гаубицу М109 осторожно паркуют в посадке и сразу готовят к работе. "Машинка - ракета, ездит красиво!"- говорит военный.
Такие машины - приоритетная цель для россиян, поэтому на протяжении всей работы оператор ПЗРК "Барс" следит за небом и сбивает воздушные цели противника.
Военные говорят, что в последнее время россияне докучают дронами-камикадзе, особенно "Ланцетами". В машину М109 тоже прилетала вражеская взрывная "птичка", но не взорвалась, к счастью.
Ежедневная интенсивность стрельбы такая, рассказывают защитники, что на этой САУ уже приходилось менять ствол. Недавно было 300 выстрелов в сутки, тогда была полностью разгромлена колонна россиян.
Своим 155-м калибром артиллеристы угощают не только вражеские танки, достается и пехоте.
САУ М109 - что о ней известно
Эта гаубица состоит на вооружении всех стран НАТО. У нее современная система наведения, повышенная дальность стрельбы и проходимость. Кроме этого, проблем с боеприпасами к М109 не будет, ведь эта установка стреляет буквально всеми типами снарядов своего калибра.
САУ М109 способна уничтожить живую силу противника, бронированную технику и даже современный танк. Пушка оборудована автоматической системой управления огнем с баллистическим вычислителем.
Компьютер учитывает буквально все - от скорости ветра до уровня давления. Также присутствует резервная система управления, если основную выведут из строя. Кроме того, система очень скорострельная.