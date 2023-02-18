Такие гаубицы - приоритетная цель для россиян, поэтому на протяжении всей работы оператор ПЗРК следит за небом.

Угледар остается одним из эпицентров ожесточенных боев. Россияне своими постоянными штурмами пытаются взять город, но украинские защитники держат оборону и каждый раз отражают нашествия врага.

Как говорится в сюжете ТСН, недавно на подступах к Угледара разнесли целую колонну оккупантов, да так, что те даже не успели подойти к нашим позициям.

Журналисты показали, как украинские артиллеристы 72-й бригады самоходную натовскую гаубицу М109 осторожно паркуют в посадке и сразу готовят к работе. "Машинка - ракета, ездит красиво!"- говорит военный.

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Такие машины - приоритетная цель для россиян, поэтому на протяжении всей работы оператор ПЗРК "Барс" следит за небом и сбивает воздушные цели противника.

Военные говорят, что в последнее время россияне докучают дронами-камикадзе, особенно "Ланцетами". В машину М109 тоже прилетала вражеская взрывная "птичка", но не взорвалась, к счастью.

Ежедневная интенсивность стрельбы такая, рассказывают защитники, что на этой САУ уже приходилось менять ствол. Недавно было 300 выстрелов в сутки, тогда была полностью разгромлена колонна россиян.

Своим 155-м калибром артиллеристы угощают не только вражеские танки, достается и пехоте.

САУ М109 - что о ней известно

Эта гаубица состоит на вооружении всех стран НАТО. У нее современная система наведения, повышенная дальность стрельбы и проходимость. Кроме этого, проблем с боеприпасами к М109 не будет, ведь эта установка стреляет буквально всеми типами снарядов своего калибра.

САУ М109 способна уничтожить живую силу противника, бронированную технику и даже современный танк. Пушка оборудована автоматической системой управления огнем с баллистическим вычислителем.

Компьютер учитывает буквально все - от скорости ветра до уровня давления. Также присутствует резервная система управления, если основную выведут из строя. Кроме того, система очень скорострельная.

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