Представители партии российского диктатора открывают "гуманитарные офисы" на захваченных территориях.

Членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки "референдумов" по их аннексии.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, 29 июля "единоросс" Олег Мельниченко открыл "гуманитарный офис" "мы вместе с Россией" в Токмаке Запорожской области.

По мнению экспертов, украинское контрнаступление на оккупированный Херсон может препятствовать попыткам россиян подготовиться к "референдума " по аннексии и паспортизировать херсонцев.

Как сообщал УНИАН, ранее в Пентагоне заявили, что Украина достигла такого уровня обороны, который ставит российскую армию в тупик. В частности, старший военный чиновник отметил успехи украинцев на Херсонском направлении.

"Это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, дают преимущество над русскими... Украинцы навалили им как следует, и я думаю, что [Россия] ищет способы, как здесь провести пополнение после своих неудач", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: