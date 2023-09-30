Под Курдюмовкой россияне убили Владимира Миронюка.

В Украине на передовой погиб герой-фотограф Владимир Миронюк под позывным "Джон", который помогал показывать миру подвиги ВСУ своими фотографиями.

О его гибели под Курдюмовкой (Донецкая область) сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook. По его словам, Владимир умер "с фотоаппаратом в руках". "С кадрами последнего, самого рискованного репортажа...", - добавил Бутусов.

Он отметил, что Миронюк не был профессиональным солдатом или фотографом, но его фотографии видело немало украинцев. Часто именно к нему люди обращались, пытаясь найти последние фото родных, уже погибших бойцов с передовой.

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При жизни фотограф говорил, что его не интересуют "большие деньги", он предпочитает работать "одиночкой", без журналистского удостоверения. Миронюк отмечал:

"Несколько раз было так, что единственное фото, которые остались о человеке на его могиле - мое. Я чувствую себя полезным быть там ,среди них (на фронте, среди ВСУ - УНИАН), и я этим горжусь.."

Бутусов указал, что на момент гибели Миронюку было 59 лет. Он был украинцем, но имел американское гражданство. Долгое время он работал в Америке дальнобойщиком. Когда в Украине начался Майдан (Революция Достоинства 2014 года), фотограф вернулся в Украину.

В боях за Украину погиб доброволец из Британии

31 августа стало известно о смерти добровольца из Британии Сэмюэля Ньюи, который более года защищал Украину в войне с РФ. Он погиб от рук оккупантов в боях на Востоке, в возрасте 22-х лет. О трагедии сообщил его брат Дэниел.

Отмечалось, что Сэмюэл приехал в Украину в составе иностранного отряда "Темные Ангелы". По словам Дэниела, его брата возмущал империализм россиян, поэтому он отправился на войну в возрасте 21 года.

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