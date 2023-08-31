Он приехал в Украину как член иностранного добровольческого боевого отряда, известного как Темные Ангелы.

На войне с российскими оккупантами погиб 22-летний доброволец из Британии Сэмюэл Ньюи. Он участвовал в боях на востоке Украины.

Об этом пишет The Guardian. Военный родом из города Солихал защищал Украину более года.

О смерти Сэмюэла Ньюи сообщил его брат Дэниел.

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"Моего младшего брата Сэма убили вчера во время боевых действий на востоке Украины. Я не могу выразить словами, насколько разбитым я себя чувствую. Я также не могу выразить, как я горжусь своим младшим братом. Ему только что исполнился 21 год, когда он решил ответить на зов и поехать в Украину, чтобы дать отпор российскому империализму. Сэм, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал, и действовал мужественно, морально и с честью. Ты не только мой младший брат, ты исключительный человек, хороший солдат и один из самых смелых людей, которых я когда-либо имел честь знать", – написал он.

Отмечается, что Сэмюэл приехал в Украину как член иностранного добровольческого боевого отряда, известного как Темные Ангелы, сформированного бывшим членом парашютно-десантного полка Дэниелом Берком.

Гибель иностранных добровольцев в Украине

В начале августа 2023 года стало известно, что в бою за Украину погибли белорусские военные из полка Кастуся Клиновского. Один боец служил в батальоне "Волат", еще трое – в батальоне "Литвин". Их имена не раскрывались.

В мае в боях за Бахмут отдал жизнь американский ветеран. 27-летний Кристофер Джеймс Кэмпбелл служил в Иностранном легионе. До войны в Украине он служил в Ираке и Кувейте.

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