В частности, украинские защитники уничтожили станцию РЭБ российских войск.

Авиация Сил обороны Украины за 25 июня нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке, украинские защитники уничтожили разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, состав боеприпасов, станцию РЭБ и 3 вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях", - говорится в сообщении.

Тем временем россияне за сутки нанесли 25 авиационных ударов, также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери РФ на Таврическом направлении - детали

Как писал УНИАН, на Таврическом направлении фронта в Украине потери России убитыми и ранеными за сутки составили почти три роты. Уничтожены 16 единиц военной техники россиян: танк, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", гаубица 2А65 "Мста-Б", РСЗО БМ-27 "Ураган".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на этом направлении за сутки выполнили 1093 огневых задач.