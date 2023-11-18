В ГУР назвали эту информацию "примитивным и просроченным ИПСО уровня максимально пьяного Медведева".

В российских СМИ активно распространяют информацию о якобы побеге украинского летчика из Украины в Россию. При этом заявляется, что он прилетел на угнанном самолете Су-27.

Как сообщают российские телеграм-каналы, изначально о якобы побеге пилота ВСУ сообщил Алексей Воевода (который сам является военным летчиком, пилотом вертолета Ка-52). Воевода утверждал, что смог организовать побег командира звена, старшего офицера ВВС ВСУ. Как заявил блогер, летчик якобы смог долететь на угнанном Су-27 и сейчас с ним работают спецслужбы.

Также российские пропагандистские СМИ ссылаются на экс-министра информации "ДНР" Даниила Безсонова, по словам которого, украинский летчик якобы тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала военного вторжения РФ в Украину.

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В то же время, в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что эта информация абсолютно не соответствует действительности.

Так, в комментарии УНИАН представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что соответствующая информация в российских СМИ "это примитивное и просроченное ИПСО уровня максимально пьяного Медведева" (Дмитрий Медведев, топ-шут Кремля, известный своими "сенсационными и часто неадекватными заявлениями – УНИАН).

Несложно догадаться, какой случай российские пропагандисты взяли за основу для своей ИПСО.

Ранее российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8

В конце августа во время спецоперации украинской разведки "Синица" российский пилот Максим Кузьминов добровольно пригнал из РФ вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

Летчик рассказал, что его решению перехода на сторону Украины послужило полное осознание того, что происходит. Также отмечалось, что к такому решению его могла подтолкнуть мать, она же могла организовать сам побег.

В украинской разведке отмечали, что после этой спецоперации количество россиян, желающих сдаться в плен, рекордно возросло.

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