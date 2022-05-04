Как пишут пропагандисты РФ, минометчики ВСУ пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью.

Потери русской армии в войне против Украины – огромны. Поэтому вражеские войска деморализованы, а российским пропагандистам не остается ничего другого, кроме как разгонять новые фейки. На этот раз, мол, украинские военные практикуют "черную" магию.

Такую информацию пропагандистский ресурс "РИА Новости" "подкрепил" комментарием культуролога Екатерины Дайс.

Как пишут пропагандисты РФ, на окраине села Трехизбенка Луганской области, где располагался штаб украинских минометчиков, было обнаружено граффити, в котором разглядели оккультный символ.

"Адепты потусторонних сил пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью", – пишут так называемые СМИ и отмечают, что в штабе также обнаружили пресс-релиз с рассказом о потерях в Донбассе. На документе есть следы крови, что также расценили доказательством оккультных практик.

Его сотрудники обратились за комментариями к культурологу Екатерине Дайс, которая заявила, что этот символ "является магической печатью темных сил, сочетающим в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики".