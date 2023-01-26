По словам президента, ничего другого это государство-террорист не поймет.

Российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием.

"Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, который полностью подтверждает все то, о чем мы говорили с партнерами и вчера, и с начала нашего дипломатического марафона. Это зло, эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого это государство-террорист не поймет. Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России, то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим - надо работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, нанесенных этой войной, за счет российских активов", - отметил глава государства Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что каждая российская ракета против украинских городов, каждый иранский беспилотник, который применяется террористами, - это аргументы, почему нужно больше оружия.

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"Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами. Кто ускоряет поставки Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста. В частности, расширяем нашу "танковую коалицию" – есть соответствующее решение Канады, я благодарю за это. Уже 12 стран есть в нашей "танковой коалиции", - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня благодаря предоставленным Украине системам ПВО и благодаря профессионализму наших воинов, удалось сбить большинство российских ракет и дронов "Шахед".

"Это как минимум сотни спасенных жизней и десятки сохранившихся объектов инфраструктуры. И я благодарен нашим Воздушным силам, каждому, кто прошлой ночью, утром и днем обеспечивал защиту от ракет и дронов террористов. А особенно хочу отметить воинов 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад. Но, к сожалению, лишь средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты. Тем более, когда террористы применяют баллистические ракеты. Сегодня были попадания ракет. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", - резюмировал президент Украины.

Массированная воздушная атака на Украину: детали

26 января Россия совершила очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Россияне били дронами и ракетами, были зафиксированы поражения в 11 областях. В результате атаки в ряде областей применены экстренные отключения электроэнергии.

В Киевской области в результате атаки РФ повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей. Киевские власти уточнили, что область сегодня подверглась "комбинированному удару" - ракетами и дронами.