Летом прошлого года украинские активисты пытались подкупить пилотов РФ, но все окончилось трагедией.

СБУ сообщила о подозрении военнослужащему, который вместе с едтномышленниками пытался подкупить российских пилотов, но в результате, вероятно, спровоцировал ракетный удар по украинскому аэродрому летом прошлого года. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Так, подозрение получил бывший и.о. командира одной из частей Сил специальных операций Роман Червинский. Ему вменяют ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Следствие полагает, что именно его самовольные действия привели к ракетному удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года. В результате ракетного удара погиб командир воинской части, еще 17 военнослужащих получили ранения. Также были полностью уничтожены два истребителя Воздушных сил ВСУ и наземная техника, взлетная полоса и здания получили значительные повреждения.

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Провальная спецоперация по выманиванию российских пилотов

Летом прошлого года группа украинских военных и волонтеров по собственной инициативе решила провести "спецоперацию" – подкупить российских военных летчиков. Участники операции надеялись, что российские пилоты покусятся на 1 миллион долларов вознаграждения и согласятся пригнать свой самолет на один из военных аэродромов Украины.

Участники операции уверяют, что операция была согласована в СБУ и в Генштабе, а сами они в ходе этой шпионской игры не выдавали врагу никаких секретных данных. Однако в СБУ и ГУР МОУ отрицают, что давали разрешение на эту операцию.

Ни одного российского летчика вместе с самолетом выманить в Украину в итоге не удалось. Вместо них, как заявляет СБУ, на военный аэродром прилетели российские ракеты.

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