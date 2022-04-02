Российские оккупанты собирают резерв живой силы для отправки в Украину в течение ближайших двух недель.
Об этом в интервью НВ заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.
"Они (российские захватчики – ред.) начинали с 200 тыс., в процессе дополняли резервами, которые составили не менее 100 тыс. Но это вся группировка, которая учитывает контингент непризнанных республик и Крыма, почти все они уже задействованы в наземной операции", - отметил эксперт.
По его словам, потери оккупантов составили около 80 тыс. человек.
"Из общей группировки в том или ином виде — пленные, убитые или раненые, они, по моим подсчетам, потеряли 80 тыс. человек. Именно поэтому им так важна перегруппировка из южной операционной зоны, по линии Херсона вряд ли российские военные куда-либо будут отходить. Скорее всего на третьем этапе войны будет задействовано не более 150 тыс. человек для выбивания украинской армии из зоны ООС", - заявил Рустамзаде.
Эксперт также напомнил, что в России начинают призывать добровольцев.
"Это как правило люди в возрасте, с военным опытом. Из таких добровольцев в течение трех-четырех недель можно сформировать резерв от 50 тыс. до 100 тыс., мы также знаем, что у России есть подразделение, похожее на украинскую территориальную оборону — Барс. Также мы знаем, что они сейчас будут демобилизовывать призывников и объявлять новый призыв. Я думаю, они спокойно могут отправить в Украину до 100 тыс. человек, но для этого нужно две недели-месяц, а вот боевые действия весьма вероятно начнутся через неделю, максимум - десять дней", - отметил военный эксперт.
Война против Украины:
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