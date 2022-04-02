Украина получает военную помощь от партнеров с опозданием на три недели и на данный момент у нее есть всего 10 дней, чтобы успеть правильно воспользоваться высокоточными системами ведения огня.
Об этом в интервью НВ заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.
"Я считаю, что большинство поставок западного вооружения в Украину сегодня проходит мимо наших глаз и ушей. Это окно возможностей на сегодня есть. Англичане уже заявляют, что будут передавать Украине самоходные артиллерийские установки, это в нынешней войне очень нужное для Украины и очень качественное оружие", - отметил эксперт.
По словам военного эксперта, Украине вооружение нужно в течение ближайших десяти дней.
"Если успеют в течение десяти дней эти установки передать, а Украина качественно ими воспользоваться — будет хорошо. Я думаю, все же эти поставки опаздывают недели на три", - отметил эксперт.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.
- 31 марта 2022 года стало известно о том, что Украина получит новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского союза и США.