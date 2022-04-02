По словам эксперта сейчас Украина получает вооружение, которое было нужно еще три недели назад.

Украина получает военную помощь от партнеров с опозданием на три недели и на данный момент у нее есть всего 10 дней, чтобы успеть правильно воспользоваться высокоточными системами ведения огня.

Об этом в интервью НВ заявил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.

"Я считаю, что большинство поставок западного вооружения в Украину сегодня проходит мимо наших глаз и ушей. Это окно возможностей на сегодня есть. Англичане уже заявляют, что будут передавать Украине самоходные артиллерийские установки, это в нынешней войне очень нужное для Украины и очень качественное оружие", - отметил эксперт.

По словам военного эксперта, Украине вооружение нужно в течение ближайших десяти дней.

"Если успеют в течение десяти дней эти установки передать, а Украина качественно ими воспользоваться — будет хорошо. Я думаю, все же эти поставки опаздывают недели на три", - отметил эксперт.

Война против Украины: