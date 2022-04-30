С начала широкомасштабного российского вторжения Запад очень опасался, что удары по России будут рассматриваться, как повод для использования ядерного оружия.

В начале полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины западные партнеры ясно давали понять, что Украина должна защищаться только на своей территории, однако в последствии заявили, что Украина может обороняться и не на своей территории.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный историк Михаил Жирохов.

"С начала широкомасштабного российского вторжения Запад очень опасался, что удары по России будут рассматриваться как повод для использования ядерного оружия", - отметил эксперт, напомнив при этом, что западные лидеры сменили риторику.

"Можно предположить, что они либо получили сведения о реальном состоянии российского ядерного оружия, либо американцы предоставили план действий в случае ядерной угрозы", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина быть причастна к пожарам на территории страны-оккупанта, эксперт отметил: "Минобороны Украины сегодня фактически переняло израильский опыт, когда Минобороны Израиля не комментирует какие-либо операции израильской армии за рубежом. Нанесение ударов по российской территории приведет там к внутренней катастрофе. Ведь двадцать лет в русскую армию вкладывались немалые деньги – это же "вторая армия мира". А оказалось, что Украина, которая даже не член НАТО, может пробить российское ПВО".

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В последнее время на территории РФ начались массовые пожары и ракетные обстрелы. Официальных заявлений о возможной причастности той или иной стороны к данной ситуации нет.

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