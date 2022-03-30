Помимо официального бота, есть сайт поддержки и обычные телефонные линии.

В Украине создан официальный Telegram-бот @Evacuation2022_bot и сайт для тех, кому нужна помощь в эвакуации.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко в эфире информационного телемарафона.

"Кроме чат-бота, есть еще сайт поддержки. Там можно использовать не только инструменты чат-бота, но и обычные телефонные линии... Именно в чат-боте это наиболее удобно, все автоматизировано и есть возможность сразу добавить определенные материалы, локацию, контакты, для того, чтобы с человеком, который нуждается в помощи, связались представители Координационного центра. Этот центр сейчас действует совместно с Министерством реинтеграции и ассоциацией районных и областных советов", - сказал он.

По словам Бондаренко, люди уже начали получать помощь через новый чат-бот.

"За вчера, когда был анонсирован этот ресурс, с обеда и до вечера, поступило около 600 заявок от людей", - сказал Бондаренко.

Война в Украине и чат-боты:

Тelegram запустили чат-бот "Народный мститель", в котором можно сообщать о метках, оставленных оккупантами в Украине, обнаруженную технику или живую силу противника, случаях мародерства, а также о местах нахождения неразорвавшихся снарядов.

По состоянию на 18 марта в чат-бот уже поступило более 44 тысяч сообщений.

26 марта 2022 года в Киевской области запустили Telegram-бот по поиску пропавших граждан.

Война против Украины: