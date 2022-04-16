Вопросы ленд-лиза могут быть распространены и на трансформацию оборонной промышленности Украины.

На фоне широкомасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины вопросы ленд-лиза могут быть распространены и на трансформацию украинской оборонной промышленности.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Во времена Второй Мировой помощь США Советскому Союзу была достаточно широкой. Она охватывала и оборудование, и некоторые комплектующие, и металлы. Я думаю, что вопросы ленд-лиза могут быть распространены и на трансформацию нашей оборонной промышленности. Ведь сейчас у нас есть ряд примеров, когда ракеты РФ уничтожают наши оборонные предприятия. Нам придется строить эти заводы в других местах", - отметил эксперт.

Згурец подчеркнул, что речь идет о создании действительно новой оборонной промышленности.

"Я думаю, что здесь будет важно сочетание американской помощи и нашей компетенции в создании образцов, которые могут совмещать наш опыт. Речь идет о создании действительно новой оборонной промышленности – это и противотанковая отрасль, и производство боеприпасов. Для этого требуются станки, мощности, технологии, химические материалы и т.д. Все это может являться элементом ленд-лиза. Ведь вооружение – исчерпываемый ресурс, а оборонная промышленность – то, что его создает", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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