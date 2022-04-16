Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины на 2022 год.

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины на 2022 год и в случае его принятия, ленд-лиз существенно упростит процедуру передачи Украине вооружения.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Думаю, что закон о ленд-лизе будет принят. Эта программа станет дорогой, на которой будет меньше шлагбаумов для получения вооружения, то есть может быть для Украины скоростной. Такой "автобан предоставления оружия". Однако, что будет двигаться по нему, зависит от понимания потребностей Украины и готовности США передавать такие образцы оружия, которые позволяют более эффективно перемалывать армию РФ", - отметил эксперт.

Згурец напомнил, что закон о ленд-лизе упростит финансовую сторону вопроса.

"Для нас закон о ленд-лизе прежде всего упростит финансовую сторону вопроса. Если львиную часть образцов военной помощи из США мы покупали за свой счет, программа ленд-лиза предусматривает возможность расчетов в перспективе или позже. За оружие, которое США предоставляли Советскому Союзу, не было необходимости рассчитываться. Думаю, что здесь будет похожая ситуация", - заявил эксперт.

По словам военного эксперта, на сегодняшний день в центре внимания не вопрос денег.

"В центре внимания не вопрос денег, а вопрос сохранения цивилизации и принципов существования справедливого общества. В частности, в Европе. Эти показатели более ценны, чем стоимость вооружения. Более того, США как страна с чрезвычайным объемом ВВП могут себе позволить помочь Украине, которая сегодня на самом деле сдерживает самое большое мировое зло", - отметил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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