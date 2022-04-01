По мнению эксперта, война в Украине переходит в третью фазу.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупант попробует атаковать по сразу двум направлениям большими силами.

Такой прогноз в интервью НВ озвучил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.

По мнению эксперта, война в Украине переходит в третью фазу.

"Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС — это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий", - отметил эксперт.

Он также отметил, что на этом этапе Украине грозит симметричная война.

"До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения", - отметил эксперт.

По его мнению, это достаточно серьезный вызов для украинской армии.

"Есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника", - заявил эксперт.

Говоря о том по каким направлениям на востоке страны вероятность масштабной наступательной операции наиболее велика, эксперт отметил: "По линии Харьков-Мариуполь восточнее Харькова. В направлении украинских сил ООС будет нанесен удар превосходящими силами и, скорее всего, несколько ударов будут со стороны так называемых ЛНР и ДНР".

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