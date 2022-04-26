Масхадов подчеркнул, что ему известно лишь о нескольких сотнях боевиков, которые были отправлены в Украину.

На момент начала полномасштабного военного вторжения России в Украину под Киевом не могло быть такого количества боевиков, о котором заявляла российская пропаганда.

Об этом в интервью УНИАН заявил сын экс-президента Ичкерии Анзор Масхадов.

"Если кадыровцы заявляли о десяти тысячах, то они могут заявлять, что угодно, я им не верю. Если у властей Украины есть такая цифра, я поверю. Но я не думаю, что Кадыров позволит себе отправить столько своих пехотинцев", - отметил Масхадов.

Он также подчеркнул, что ему известно лишь о нескольких сотнях боевиков, которые были отправлены в Украину.

"По моим подсчетам, есть пару сотен (боевиков - ред.), которые принимают участие в этой войне. Насколько я знаю, они не из элитных частей. Знаю о случаях, когда (жителей Чечни – ред.) вынуждали ехать в Украину. Матери плакали, и не могли остановить сыновей, чтобы они не поехали. Кто-то едет под давлением, кто-то берет деньги", - отметил Масхадов.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В первые дни вторжения появилась информация о том, что под Киевом стоят не менее 10 тысяч кадыровцев, которые ждут сигнал к наступлению на столицу.

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