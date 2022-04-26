В 1997-м году Россия и Чечня подписали мирный договор. Однако, после него все равно началась Вторая чеченская война, которая была запланирована россиянами заранее.

Украине не стоит делать серьезную ставку на мирные переговоры с Россией. Политика РФ всегда отличалась тем, что эта страна легко нарушала любые договоренности и мирные, в том числе.

Об этом в интервью УНИАН заявил сын экс-президента Ичкерии Анзор Масхадов.

Масхадов напомнил, что в 1997-м году Россия и Чечня подписали мирный договор. Однако, после него все равно началась Вторая чеченская война, которая была запланирована россиянами заранее.

"Мы тогда понесли колоссальные потери. Было тяжело воевать с такой армадой варваров, не имея никакого оружия. В наших интересах было остановить войну хотя бы на день. Ведь они убивали мирных жителей", - сказал Масхадов.

Он также отметил, что Россия не держит слово и никакие договоренности с ней не будут гарантировать прекращение военных действий.

"Насчет переговоров, скажу: не стоит доверять русским. Не верьте. Я, конечно, надеюсь, что мир наступит как можно скорее. Но надо задуматься, что они подготовили еще? Что они подготовят через год или через пять лет, если получат передышку? Мы, чеченцы, говорим так: русский человек меняет мнение девять раз в день. Сегодня он даст согласие, а через час изменит свое мнение", - сказал Масхадов.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на 24 апреля 2022 года убытки Украины от российской агрессии составляли около 1 трлн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости:

S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину - S&P и Fitch