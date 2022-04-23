Государственными наградами отмечены 48 защитников Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 22 апреля.
Он отметил, что традиционно вечером подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 48 защитников Украины за мужество в боевых действиях, за образцовое выполнение воинского долга.
Зеленский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины блестяще выполняют свои задачи. "Разведка, Национальная гвардия, тероборона, полиция, пограничники – все на сто процентов работают на победу. Но на победу также должен работать и каждый гражданин – в том, чем занимается, и там, где находится", - добавил он.
Зеленский призвал тех, кто за рубежом поддерживать Украину, а тех, кто занимается обычной экономической деятельностью – "делайте все, чтобы Украине было как можно больше пользы". "Если вы оказались на временно оккупированной территории - старайтесь создать оккупантам как можно больше проблем", - добавил он.
Президент Украины подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины – это наш фундамент, но "на этом фундаменте должна всегда стоять крепость из нашего национального единства. Единства всех украинцев, которые борются за жизнь и против смерти. Против русского нашествия".
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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