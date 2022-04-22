По его словам, российско-украинские переговоры "продвигаются медленно".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе поставит точку в переговорах с Москвой.

На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в пятницу, 22 апреля, Лавров заявил, что "Россия никаких ультиматумов не потерпит", в том числе от Украины.

"Россия никаких ультиматумов не терпит. И я не могу квалифицировать заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чём идёт речь", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что российско-украинские переговоры "продвигаются медленно". По словам Лаврова, они застопорились после того, как Киев решил не реагировать на переданные ему российские предложения.

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что если Российская Федерация истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

"Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Путин приказал Шойгу отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе, но войска РФ продолжают атаки.

Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк признал, что переговоры с Россией фактически заморожены. Он не смог спрогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: