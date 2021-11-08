Сообщения о ситуации на границе с РФ довольно противоречивы.

Потенциальной военной угрозы для Украины со стороны РФ сейчас нет, считает российский журналист Игорь Яковенко.

Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

Журналист прокомментировал противоречивые сообщения Украины и США о концентрации российских войск у границы.

"Я тоже обратил внимание на это противоречие – украинская разведка говорит, что никаких войск нет, американцы говорят: "Нам из космоса виднее". Кто тут прав - не знаю. Есть ли там серьезное движение? Российские войска и так находятся на приграничной территории с Украиной. А стало их больше или меньше – это вопрос, на который трудно ответить", - говорит он.

По мнению Яковенко, Путин может "ответить" на недавнее применение ВСУ на Донбассе турецкого беспилотника.

Читайте такжеОтвоевать Донбасс за месяц: эксперты оценили перспективы "карабахского" сценария в Украине"В любом случае я не вижу серьезной перспективы угрозы. Да, Путину каким-то образом надо отвечать на ту пощечину, когда украинский Байрактар уничтожил российскую гаубицу, но это не слишком большой повод для эскалации конфликта со стороны России. Это не убийство эрцгерцога Фердинанда, из-за которого формально началась Первая мировая война", - считает он.

"По моему мнению, Россия на сегодня не готова к военному ответу. Большая война заберет много жизней, но после нее России просто не будет. Малую войну, что-то вроде того, что было устроено в 2014 году, я думаю, ВСУ вполне способны выиграть. Вооружение стало другим, армия стала другой и вот в такой локальной войне Украина сможет отбиться", - резюмировал эксперт.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

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По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Автор: Юрий Годован