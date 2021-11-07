На Банковой отметили, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

Украина не имеет подтверждения информации о наращивании Россией количества военных в оккупированном Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе в эфире телеканала "Дом".

Никифоров отметил, что Министерство обороны не подтверждает, что на границах вблизи Украины наблюдается сосредоточение российских войск больше нормального уровня.

Никифоров также добавил, что недавно на селекторном совещании президента главнокомандующий Вооруженных сил Украины "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос, Зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но Офис президента на данный момент не имеет никакой подтверждающей информации", - сказал Никифоров.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

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В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединился с другими русскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Напомним, в марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

Автор: Александр Топчий