Президент напомнил, что сейчас станцию удалось подключить к сети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается очень рискованной и опасной.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Нашим атомщикам и всем специалистам энергетической отрасли удается уберечь ЗАЭС от худшего сценария, который постоянно провоцируется российскими силами", - подчеркнул президент.

Відео дня:

Зеленский напомнил, что сейчас станцию удалось подключить к сети.

"Ситуация остается очень рискованной, опасной. Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия России, которые могут спровоцировать отключение реакторов, вновь поставят станцию за шаг от катастрофы. Поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме", - сказал он.

По словам главы государства, именно поэтому важно, чтобы российские войска вышли со станции и соседних районов, а следовательно и исчезла угроза обстрелов самой станции или линий электропередач из нее.

"Украинские дипломаты и наши партнеры продолжают в ежедневном режиме бороться за безопасность для ЗАЭС", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех специалистов, которые спасают Украину и Европу, преодолевая последствия российского террора на станции.

Справка УНИАН. Российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор РФ отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на вечер 26 августа оба остановленных энергоблока были подключены к энергосети.

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